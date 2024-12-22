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В Дуванском районе Башкирии в пожаре погибла целая семья

В Дуванском районе Башкирии в пожаре погибла целая семья

11:41, 22 дек 2024

Жуткая находка в Дуванском районе — спасатели обнаружили три тела в сгоревшем частном доме. Погибла целая семья: 59-летний хозяин дома, его 34-летний сын и 33-летняя невестка, сообщает портал "Новости Дуванского района сегодня", ссылаясь на данные следкома Башкирии.

Огонь полностью уничтожил одноэтажное жилище. На пепелище уже работают следователи и криминалисты. По первым данным, причиной трагедии могла стать непотушенная сигарета — один из погибших, вероятно, заснул с ней.

Оперативники опрашивают свидетелей. Возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. Все подробности этой жуткой истории выясняются.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Дуванский район пожар
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