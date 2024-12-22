Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В садовом товариществе в Иглинском районе Башкирии сгорел дом — погиб мужчина

В садовом товариществе в Иглинском районе Башкирии сгорел дом — погиб мужчина

14:45, 22 дек 2024

Пожар произошел ранним утром в СНТ "Строитель" Иглинского района. Соседи заметили дым и вызвали спасателей. Огнеборцы оперативно прибыли на место ЧП, сообщает портал "Подслушано в Иглино новости", ссылаясь на данные МЧС по РБ.

Пламя охватило 30 квадратов дачного домика. При проведении работ по ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 57-летнего хозяина. Он погиб.

Сейчас на месте работают дознаватели МЧС — им предстоит выяснить, что привело к возгоранию.

В Иглинском районе Башкирии водитель легковушки заснул за рулём и столкнулся с фурой

Читайте также:

В Иглинском районе Башкирии водитель легковушки заснул за рулём и столкнулся с фурой
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Иглинский район пожар
Читайте также

В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело мужчины
Под Уфой в крупном пожаре погиб мужчина: его личность не установлена
Происшествия в Башкирии
Под Уфой в крупном пожаре погиб мужчина: его личность не установлена
В Уфе в сгоревшем садовом домике обнаружили тело 85-летней пенсионерки
Происшествия в Башкирии
В Уфе в сгоревшем садовом домике обнаружили тело 85-летней пенсионерки
Два смертельных пожара в Башкирии: жертвами стали пожилая женщина и мужчина
Происшествия в Башкирии
Два смертельных пожара в Башкирии: жертвами стали пожилая женщина и мужчина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok