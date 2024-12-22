В садовом товариществе в Иглинском районе Башкирии сгорел дом — погиб мужчина
14:45, 22 дек 2024
Пожар произошел ранним утром в СНТ "Строитель" Иглинского района. Соседи заметили дым и вызвали спасателей. Огнеборцы оперативно прибыли на место ЧП, сообщает портал "Подслушано в Иглино новости", ссылаясь на данные МЧС по РБ.
Пламя охватило 30 квадратов дачного домика. При проведении работ по ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 57-летнего хозяина. Он погиб.
Сейчас на месте работают дознаватели МЧС — им предстоит выяснить, что привело к возгоранию.
- Ранее мы писали о том, что в Дуванском районе Башкирии в пожаре погибла целая семья.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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