В садовом товариществе в Иглинском районе Башкирии сгорел дом — погиб мужчина

14:45, 22 дек 2024

Пожар произошел ранним утром в СНТ "Строитель" Иглинского района. Соседи заметили дым и вызвали спасателей. Огнеборцы оперативно прибыли на место ЧП, сообщает портал "Подслушано в Иглино новости", ссылаясь на данные МЧС по РБ.

Пламя охватило 30 квадратов дачного домика. При проведении работ по ликвидации пожара спасатели обнаружили тело 57-летнего хозяина. Он погиб.

Сейчас на месте работают дознаватели МЧС — им предстоит выяснить, что привело к возгоранию.

Ранее мы писали о том, что в Дуванском районе Башкирии в пожаре погибла целая семья.

Читайте также: В Иглинском районе Башкирии водитель легковушки заснул за рулём и столкнулся с фурой

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ