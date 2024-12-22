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Стало известно, кто поджег Toyota RAV4 судьи из Уфы

Стало известно, кто поджег Toyota RAV4 судьи из Уфы

15:11, 22 дек 2024

Резонансное происшествие раскручивают силовики в Уфе — там 16-летний юноша устроил огненное шоу с машинами во дворе. По-крупному попал — сжёг Toyota RAV4, а заодно и соседнюю тачку зацепило, сообщает портал "Происшествия Уфа", ссылаясь на информацию Следкома Башкирии.

Выяснилось — школьник работал не просто так. Какой-то анонимус предложил ему двести тысяч рублей за то, чтобы спалить конкретную машину. Причём не абы чью — тачка принадлежала Розе Булатовой, судье Кировского района.

Пожар устроили 18 декабря на улице Набережной реки Уфы. План сработал, только вот теперь юный пироман загремел за решётку на два месяца — пока идёт следствие. Статья серьёзная — умышленное уничтожение имущества.

Следователи уже взялись за поиски таинственного заказчика. А пока школьник осваивается в СИЗО, где проведёт как минимум до февраля.

  • Ранее мы писали о том, что житель Башкирии сядет в тюрьму за поджог авто бывшей.
В Уфе завотделением поликлиники прикарманивал премии подчинённых

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Видео: следком РБ
Теги: Уфа поджог
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