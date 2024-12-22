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В Уфе водитель SsangYong насмерть сбил пешехода

В Уфе водитель SsangYong насмерть сбил пешехода

21:29, 22 дек 2024

На Оренбургском тракте в Уфе случилось ДТП: автомобиль SsangYong насмерть сбил мужчину, решившего сократить путь в неположенном месте, сообщает портал "БашДТП Башкортостан", ссылаясь на информацию ГАИ по РБ.

За рулём иномарки находился 41-летний водитель, который двигался в сторону выезда из города. Пешеход внезапно появился на проезжей части вдали от разрешённых переходов — избежать столкновения не удалось.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия до приезда медиков. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

  • Ранее на трассе в Буздякском районе Башкирии водитель Renault Logan насмерть сбил пожилого мужчину.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа ДТП
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