В Уфе водитель SsangYong насмерть сбил пешехода

21:29, 22 дек 2024

На Оренбургском тракте в Уфе случилось ДТП: автомобиль SsangYong насмерть сбил мужчину, решившего сократить путь в неположенном месте, сообщает портал "БашДТП Башкортостан", ссылаясь на информацию ГАИ по РБ.

За рулём иномарки находился 41-летний водитель, который двигался в сторону выезда из города. Пешеход внезапно появился на проезжей части вдали от разрешённых переходов — избежать столкновения не удалось.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия до приезда медиков. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее на трассе в Буздякском районе Башкирии водитель Renault Logan насмерть сбил пожилого мужчину.

Читайте также: В Уфе установили купол на строящийся храм Кирилла и Мефодия

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ