15-летний Шамиль Галиаскаров пропал в Башкирии

09:19, 23 дек 2024

В Башкирии начались поиски 15-летнего Шамиля Галиаскарова. Подросток пропал среди бела дня 22 декабря.

На момент исчезновения школьник был одет по-зимнему: тёмно-зелёная камуфляжная фуфайка, чёрные утеплённые штаны, камуфляжные сапоги и чёрная вязаная шапка.

Тревогу забили почти сразу — не прошло и нескольких часов, как на поиски мальчика выдвинулись волонтёры и полицейские. По данным поисковиков из БашРегионСпас, парень может находиться в любой точке республики.

Любая информация о местонахождении подростка может помочь в поисках. Знаете, где он? Звоните: 112 или 8-937-3-102-112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети