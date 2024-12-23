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В Башкирии на Павловском водохранилище снегоход с водителем провалился под лед

В Башкирии на Павловском водохранилище снегоход с водителем провалился под лед

09:34, 23 дек 2024

Шестеро экстремалов из Уфы и Благовещенска решили погонять на снегоходах по льду Павловского водохранилища — и чуть не поплатились за это. Один из трёх снегоходов внезапно начал тонуть, сообщает портал "Подслушано Красная горка Нуримановский район", ссылаясь на информацию МЧС по РБ.

Пассажир среагировал молниеносно — успел спрыгнуть. А вот водитель окунулся в ледяную воду вместе с железным конём. Спасла только помощь друзей — они вытащили товарища из воды.

На место примчались спасатели на аэролодке "Пиранья". Убедились, что никому не нужен врач, доставили группу до берега и провели воспитательную беседу о том, почему не стоит играть в рулетку на тонком льду.

О происшествии сообщил глава республиканского Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Нуримановский район мчс
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