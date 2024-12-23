В Уфе водитель «Гранты» врезался в КамАЗ, пострадала пассажирка

10:05, 23 дек 2024

Молодой водитель из Салавата устроил аварию на трассе Уфа – Оренбург. Его "Гранта" на полном ходу влетела в грузовик, сообщает портал "Башдтп Уфа", ссылаясь на данные ГАИ по Уфе.

За рулём находился 29-летний парень. Вчера в районе пяти вечера он не справился с управлением — автомобиль занесло прямо под КамАЗ.

В легковушке пострадала девушка-пассажир. 27-летней уфимке досталось, но несильно — медики ее осмотрели и отправили домой.

Гаишники начали проверку — разбираются, что пошло не так.

Ранее мы писали о том, что в Уфе виновник смертельной аварии на улице Школьной отправился в зону СВО.

Читайте также: В Уфе водитель SsangYong насмерть сбил пешехода

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по Уфе