В Уфе водитель «Гранты» врезался в КамАЗ, пострадала пассажирка
10:05, 23 дек 2024
Молодой водитель из Салавата устроил аварию на трассе Уфа – Оренбург. Его "Гранта" на полном ходу влетела в грузовик, сообщает портал "Башдтп Уфа", ссылаясь на данные ГАИ по Уфе.
За рулём находился 29-летний парень. Вчера в районе пяти вечера он не справился с управлением — автомобиль занесло прямо под КамАЗ.
В легковушке пострадала девушка-пассажир. 27-летней уфимке досталось, но несильно — медики ее осмотрели и отправили домой.
Гаишники начали проверку — разбираются, что пошло не так.
- Ранее мы писали о том, что в Уфе виновник смертельной аварии на улице Школьной отправился в зону СВО.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
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