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В Уфе водитель «Гранты» врезался в КамАЗ, пострадала пассажирка

В Уфе водитель «Гранты» врезался в КамАЗ, пострадала пассажирка

10:05, 23 дек 2024

Молодой водитель из Салавата устроил аварию на трассе Уфа – Оренбург. Его "Гранта" на полном ходу влетела в грузовик, сообщает портал "Башдтп Уфа", ссылаясь на данные ГАИ по Уфе.

За рулём находился 29-летний парень. Вчера в районе пяти вечера он не справился с управлением — автомобиль занесло прямо под КамАЗ.

В легковушке пострадала девушка-пассажир. 27-летней уфимке досталось, но несильно — медики ее осмотрели и отправили домой.

Гаишники начали проверку — разбираются, что пошло не так.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по Уфе
Теги: Уфа аварии
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