В Краснокамском районе Башкирии спасатели вызволили рыбаков с дрейфующей льдины

11:00, 23 дек 2024

В Краснокамском районе Башкирии двое любителей зимней рыбалки оказались в западне на оторвавшейся льдине. Причиной стал проплывший по старице реки Белой экскаватор-амфибия, который нарушил целостность ледяного покрова, сообщает портал "Новости Краснокамского района", ссылаясь на сводку происшествий Госкомитета РБ по ЧС.

ЧП случилось возле села Новокабаново. Рыбаки не растерялись и сразу же набрали номер спасательной службы. На помощь незадачливым рыболовам оперативно выдвинулась бригада спасателей из Дюртюлей.

Специалисты быстро обнаружили терпящих бедствие мужчин и провели спасательную операцию. Медицинская помощь рыбакам не потребовалась — все закончилось благополучно.

Ранее в Башкирии на Павловском водохранилище снегоход с водителем провалился под лед.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС