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В Балтачевском районе Башкирии школьный автобус столкнулся с бензовозом: семь пострадавших

В Балтачевском районе Башкирии школьный автобус столкнулся с бензовозом: семь пострадавших

15:58, 23 дек 2024

В понедельник, 23 декабря, жители деревни Ташлы-Елга в Балтачевском районе Башкирии стали свидетелями серьёзной аварии. На трассе в аварию попали школьный автобус и многотонный бензовоз, пишет портал "Подслушано Балтачево", ссылаясь на информацию МЧС по РБ.

В момент удара в салоне находились 19 пассажиров — семнадцать школьников и двое взрослых. Семь человек получили травмы различной степени тяжести: пятеро детей и оба взрослых были экстренно госпитализированы.

На место ЧП прибыли спасатели, медики и сотрудники ГИБДД. Следователи выясняют все детали происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Балтачевский район аварии
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