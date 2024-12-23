В Балтачевском районе Башкирии школьный автобус столкнулся с бензовозом: семь пострадавших

15:58, 23 дек 2024

В понедельник, 23 декабря, жители деревни Ташлы-Елга в Балтачевском районе Башкирии стали свидетелями серьёзной аварии. На трассе в аварию попали школьный автобус и многотонный бензовоз, пишет портал "Подслушано Балтачево", ссылаясь на информацию МЧС по РБ.

В момент удара в салоне находились 19 пассажиров — семнадцать школьников и двое взрослых. Семь человек получили травмы различной степени тяжести: пятеро детей и оба взрослых были экстренно госпитализированы.

На место ЧП прибыли спасатели, медики и сотрудники ГИБДД. Следователи выясняют все детали происшествия.

Ранее в Уфе водитель «Гранты» врезался в КамАЗ, пострадала пассажирка.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ