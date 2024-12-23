В Стерлитамаке студент угнал машину и разбил её об столб
18:13, 23 дек 2024
Студент колледжа решил устроить ночной дрифт на служебной "четырнадцатой" в Стерлитамаке. Закончилось всё встречей с электроопорой и наручниками, сообщает портал "Новости Стерлитамака", ссылаясь на информацию МВД по РБ.
Машину обнаружили в двух километрах от места угона — разбитую и брошенную. В салоне валялся паспорт угонщика — по классике жанра преступник оставил главную улику прямо на месте происшествия.
Владелец документа — 19-летний третьекурсник местного колледжа. Парень и раньше был замечен в криминале — привлекался за кражи. На допросе он не стал отпираться: признался, что просто захотел покататься.
Теперь любителю острых ощущений светит реальный срок — он арестован, возбуждено уголовное дело.
- Ранее жители Башкирии помогли ГАИ задержать нетрезвого 17-летнего угонщика.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД Башкирии
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