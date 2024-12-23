В Краснокамском районе Башкирии в результате ДТП погибла пассажирка Largus

18:23, 23 дек 2024

В Краснокамском районе Башкирии произошло лобовое столкновение двух отечественных автомобилей. Трагедия случилась на трассе Дюртюли-Нефтекамск, сообщила ГАИ по РБ порталу "Новости Краснокамского района".

По данным Госавтоинспекции РБ, за рулём Lada Largus находился 66-летний водитель. Он двигался в сторону Уфы с пятью пассажирами. На 55-м километре трассы произошло лобовое столкновение с Lada Vesta под управлением 58-летнего водителя.

Уточняется, что 50-летняя пассажирка Largus, сидевшая сзади, погибла на месте. Остальных участников аварии с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

На месте работают оперативные службы и следователи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ