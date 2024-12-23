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Два брата из Ишимбая организовали нарколабораторию и совершили убийство

Два брата из Ишимбая организовали нарколабораторию и совершили убийство

18:36, 23 дек 2024

Два брата из Ишимбая устроили настоящий триллер — нарколаборатория в гараже, склад оружия и убийство случайного свидетеля. Их взяли с поличным после того, как один из них решил "размяться" со стволом в лесопарковой зоне, сообщает портал "Подслушано Ишимбай вк", ссылаясь на данные прокуратуры РБ.

В тайнике силовики обнаружили целый арсенал — два автомата Калашникова, пистолет и больше тысячи патронов. Всё это добро братья прикупили через интернет. А в мае прошлого года один из них устроил пальбу в Затайрукском лесопарке. Заметивший это прохожий получил две пули в затылок — тело убийца спрятал подальше от глаз.

При обыске гаража оперативники наткнулись не только на гильзы от ПМ, но и на настоящую нарколабораторию. Умельцы успели наварить больше 5 кг мефедрона.

Обоих взяли в тот же день — теперь братья ждут суда за решёткой. Дело передано в суд.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Ишимбай убийство
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