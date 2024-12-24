В Благоварском районе Башкирии одинокий инвалид погиб при пожаре в своём доме

09:05, 24 дек 2024

В селе Кызыл Юлдуз Благоварского района Башкирии спасатели обнаружили страшную находку. В сгоревшем частном доме на улице Лесной нашли тело 64-летнего мужчины с инвалидностью, сообщает портал "Новости Благоварского района", ссылаясь на сообщение МЧС по РБ.

Огонь охватил деревянное строение площадью 80 квадратных метров. Пожарные оперативно локализовали возгорание, но спасти хозяина дома не удалось.

Сейчас на месте работают дознаватели МЧС — им предстоит выяснить, что привело к трагедии.

Ранее в садовом товариществе в Иглинском районе Башкирии сгорел дом — погиб мужчина.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ