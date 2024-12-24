«Букет» за миллион: в Стерлитамаке аферисты развели воспитательницу на крупную сумму

09:48, 24 дек 2024

В Стерлитамаке мошенники придумали новый способ развода на деньги — теперь они притворяются курьерами цветочных служб. Первой жертвой стала местная воспитательница детского сада, сообщает портал "Новости Стерлитамака сегодня".

Всё началось с простого звонка. Мужчина представился доставщиком и сообщил радостную новость — для неё готов букет-сюрприз. Казалось бы, что может быть приятнее? Но вместо цветов женщина получила опустошённый банковский счёт.

Схема оказалась продуманной: сначала «курьер» попросил продиктовать код из СМС якобы для подтверждения доставки. А потом в игру вступили липовые представители госорганов, которые убедили не только саму воспитательницу, но и её мать перевести все сбережения на «безопасные счета».

Итог печальный — мошенники обчистили семью на 860 тысяч рублей. МВД Башкирии уже занимается этим делом.

Ранее житель Стерлитамака потерял миллион рублей на «инвестициях» от тиндер-знакомой.

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Автор: Семен Подгорный