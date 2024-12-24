Найден пропавший в Кигинском районе Башкирии школьник

10:48, 24 дек 2024

В селе Верхние Киги успешно завершилась поисковая операция — нашёлся пропавший подросток. Парень исчез из дома 22 декабря, заставив поволноваться родных и близких, сообшает портал "Подслушано Верхние Киги в контакте", ссылаясь на информацию волонтеров-поисковиков.

На поиски школьника были брошены силы добровольцев из поискового отряда «Лиза Алерт». Спустя двое суток история получила счастливый финал — мальчик найден живым и здоровым.

Обстоятельства его исчезновения и местонахождение в период поисков пока остаются неизвестными — волонтёры не разглашают детали операции.

Ранее мы писали о том, что в Уфе найдена мертвой пропавшая Алина Магадеева.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети