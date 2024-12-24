В Башкирии усилят контроль за перевозками детей после серии трагических ДТП

14:41, 24 дек 2024

За 11 месяцев 2024-го на дорогах Башкирии погибли 12 подростков. Об этом сообщил портал «БашДТП», ссылаясь на данные главного госавтоинспектора республики Владимира Севастьянова.

Жуткая статистика не ограничивается погибшими — почти полтысячи детей и подростков получили травмы разной степени тяжести. Точная цифра — 475 пострадавших.

Чтобы остановить этот страшный счёт, в регионе запустили масштабную акцию «Внимание — дети!». Её главная цель — защитить школьников во время зимних каникул.

Севастьянов особо подчеркнул: все организованные перевозки детей будут под пристальным наблюдением дорожных инспекторов.

Ранее мы писали о том, что в Балтачевском районе Башкирии школьный автобус столкнулся с бензовозом.

Читайте также: В Краснокамском районе Башкирии в результате ДТП погибла пассажирка Largus

Автор: Семен Подгорный