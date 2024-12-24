В Башкирии усилят контроль за перевозками детей после серии трагических ДТП
14:41, 24 дек 2024
За 11 месяцев 2024-го на дорогах Башкирии погибли 12 подростков. Об этом сообщил портал «БашДТП», ссылаясь на данные главного госавтоинспектора республики Владимира Севастьянова.
Жуткая статистика не ограничивается погибшими — почти полтысячи детей и подростков получили травмы разной степени тяжести. Точная цифра — 475 пострадавших.
Чтобы остановить этот страшный счёт, в регионе запустили масштабную акцию «Внимание — дети!». Её главная цель — защитить школьников во время зимних каникул.
Севастьянов особо подчеркнул: все организованные перевозки детей будут под пристальным наблюдением дорожных инспекторов.
- Ранее мы писали о том, что в Балтачевском районе Башкирии школьный автобус столкнулся с бензовозом.
Автор: Семен Подгорный
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