На трассе в Стерлитамаке на полном ходу загорелся автомобиль

17:18, 24 дек 2024

Водитель Renault Symbol сегодня остался без машины — прямо во время движения по трассе Р-240 в сторону Стерлитамака под капотом его авто вспыхнул огонь. Все случилось внезапно, и счёт шёл на секунды, сообщает портал "Новости Стерлитамака на сегодняшний день", ссылаясь на сообщение регионального МЧС.

К счастью, история закончилась без жертв и пострадавших. На место оперативно прибыли пожарные расчёты МЧС и потушили разбушевавшееся пламя.

Спасатели напоминают: почувствовали запах горелого в салоне — немедленно тормозите и выходите. Огнетушитель должен быть под рукой, а если его нет — не стесняйтесь просить помощи у других водителей.

Кстати, в МЧС советуют не экономить на безопасности и возить с собой мощный углекислотный или порошковый огнетушитель на 5 литров — в критической ситуации он может спасти и машину, и жизнь.

Ранее мы писали о том, что в Благоварском районе Башкирии одинокий инвалид погиб при пожаре в своём доме.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ