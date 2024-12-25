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В Белорецке подросток пострадал от сварочного аппарата

В Белорецке подросток пострадал от сварочного аппарата

09:49, 25 дек 2024

В башкирском городе Белорецке произошел несчастный случай с несовершеннолетним. Молодой человек 2008 года рождения оказался на больничной койке после неудачного обращения со сварочным аппаратом.

Как сообщили порталу "Подслушано Белорецк" в республиканском МЧС, пострадавший получил серьезные повреждения. Медицинский персонал травматологического отделения диагностировал у юноши термические ожоги I-III степени в области живота и грудной клетки.

Специалисты ведомства уже начали расследование происшествия. По предварительной информации дознавателя МЧС России, инцидент произошел во время проведения сварочных работ в гараже.

В настоящее время пострадавший находится под наблюдением врачей белорецкой больницы, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

  • Ранее мы писали о том, что в Уфе водитель самосвала получил удар током во время мойки машины.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецк несчастный случай
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