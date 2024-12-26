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Водитель автобуса в Уфе оскорблял пассажиров и критиковал россиян

Водитель автобуса в Уфе оскорблял пассажиров и критиковал россиян

11:53, 26 дек 2024

В Уфе произошла конфликтная ситуация с водителем пригородного маршрута № 258п. Мужчина, управлявший автобусом «Мармылево — Уфимский ДОК», устроил настоящий театр абсурда для своих пассажиров.

Подробности рассказала одна из пассажирок. По её словам, сотрудник транспортной компании не стеснялся в выражениях — щедро раздавал нецензурные комментарии и оскорбления практически всем, кто заходил в салон.

Но этого водителю показалось мало. Он решил выступить с «патриотической речью наоборот» — разразился тирадой о «никчемности и убогости» всех россиян. При этом агрессор за рулём не забывал создавать опасные ситуации на дороге.

После жалобы возмущённой пассажирки Минтранс Башкирии начал проверку инцидента. Ведомство намерено принять меры в отношении распоясавшегося водителя.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа
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