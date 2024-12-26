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В Уфе автомобиль вылетел на тротуар после лобового столкновения

В Уфе автомобиль вылетел на тротуар после лобового столкновения

12:02, 26 дек 2024

В среду вечером, 25 декабря, жители Первомайской улицы в Уфе стали свидетелями серьезного ДТП. KIA Cerato, за рулём которой находился 44-летний мужчина, лоб в лоб столкнулась с LADA Priora. От мощного удара иномарку выбросило на пешеходную зону.

На беду в этот момент по тротуару шла 23-летняя девушка — её зацепило неуправляемым автомобилем. К счастью, травмы оказались не критичными: после оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.

Водитель KIA наотрез отказался проходить медицинское освидетельствование. Его транспортное средство отправили на штрафстоянку.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа аварии
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