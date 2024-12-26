В Уфе автомобиль вылетел на тротуар после лобового столкновения
12:02, 26 дек 2024
В среду вечером, 25 декабря, жители Первомайской улицы в Уфе стали свидетелями серьезного ДТП. KIA Cerato, за рулём которой находился 44-летний мужчина, лоб в лоб столкнулась с LADA Priora. От мощного удара иномарку выбросило на пешеходную зону.
На беду в этот момент по тротуару шла 23-летняя девушка — её зацепило неуправляемым автомобилем. К счастью, травмы оказались не критичными: после оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.
Водитель KIA наотрез отказался проходить медицинское освидетельствование. Его транспортное средство отправили на штрафстоянку.
- Ранее мы писали о том, что в Башкирии усилят контроль за перевозками детей после серии трагических ДТП.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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