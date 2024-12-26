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В Уфе таксист заблудился в поле из-за навигатора

В Уфе таксист заблудился в поле из-за навигатора

14:18, 26 дек 2024

Ночью во вторник в Уфе произошел курьезный случай: таксист, полагаясь на навигатор, оказался в затруднительной ситуации. Водитель, двигаясь по Бирскому тракту, внезапно для себя обнаружил, что находится в поле, примерно в четырех километрах от трассы. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.

Как выяснилось, навигатор проложил маршрут таким образом, что автомобиль заехал в глубокий сугроб и застрял. В результате водитель не только потерял возможность самостоятельно выбраться, но и дезориентировался на местности.

На вызов оперативно отреагировали сотрудники УГЗ Уфы. Спасатели прибыли на место происшествия, быстро нашли таксиста, помогли ему вернуться к застрявшей машине и отбуксировали её на дорогу. К счастью, медицинская помощь водителю не понадобилась. Инцидент закончился благополучно.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
Теги: Уфа
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