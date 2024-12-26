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Мошенники обманули жителя Ишимбая на 1,4 миллиона рублей

Мошенники обманули жителя Ишимбая на 1,4 миллиона рублей

14:50, 26 дек 2024

Житель Ишимбая попался на удочку телефонных аферистов и лишился всех своих сбережений. Мошенники разыграли целый спектакль, чтобы выманить у 54-летнего мужчины 1,4 миллиона рублей, сообщила порталу "Новости Ишимбая на сегодняшний день" пресс-служба МВД по Башкирии.

Всё началось с классической схемы — звонка из «службы безопасности банка». Убедительный голос в трубке напугал мужчину историей о замороженном счёте. Клиент помчался к банкомату и перевёл первые 225 тысяч рублей на «безопасный счёт».

Но аферисты только разогревались. Следующим ходом стала история про мифическую кредитку на 170 тысяч, которую якобы оформили на имя мужчины. И снова — перевод денег «в безопасное место».

Финальным аккордом стало появление «московского следователя». Убедительный голос рассказал душераздирающую историю об утечке данных с банковского счёта. А затем подключились «сотрудники другого банка», которые убедили мужчину снять последние 955 тысяч и перевести их мошенникам.

Только после того, как все деньги утекли к аферистам, мужчина понял — его развели. Теперь делом занимается полиция Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбай мошенники
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