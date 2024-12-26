Пенсионерка из Нефтекамска едва не сожгла банкомат по просьбе мошенников

18:14, 26 дек 2024

Сотрудники МВД Башкирии раскрыли дерзкую схему мошенников, которые пытались руками 65-летней пенсионерки из Нефтекамска уничтожить банкомат. Аферисты убедили женщину, что это единственный способ спасти её деньги от "нечестных банкиров", сообщает портал "Криминальные новости Нефтекамска".

Всё началось с безобидного звонка якобы от сотрудницы горгаза о плановой проверке оборудования. Доверчивая пенсионерка продиктовала незнакомке коды из СМС.

После в игру вступил "майор ФСБ" — солидный мужчина в форме даже помахал корочками по видеосвязи. Он огорошил бабушку новостью: мошенники оформили на неё кредит на миллион.

Когда женщина отказалась брать "встречный" займ, аферисты предложили радикальное решение — сжечь банкомат с "украденными" деньгами. Убеждали, что это её гражданский долг, а после поджога приедут настоящие фээсбэшники и во всём разберутся.

От опрометчивого шага пенсионерку спасла вовремя вернувшаяся дочь. Правда, 142 тысячи рублей женщина всё же потеряла — их списали по кодам, которые она назвала в начале разговора. Возбуждено уголовное дело.

Ранее м ошенники обманули жителя Ишимбая на 1,4 миллиона рублей. жителя Ишимбая на 1,4 миллиона рублей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ