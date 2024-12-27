В Мишкинском районе Башкирии водитель на высокой скорости разнес ледовый городок

14:21, 27 дек 2024

В селе Мишкино Мишкинского района Башкирии водитель решил устроить личный этап «Формулы 1». Финишировал эффектно — прямо в ледовом городке, сообщает портал "Подслушано в Мишкино Башкортостан".

Водитель, видимо, перепутал сельские улицы с гоночным треком. Разогнавшись, он не справился с управлением и влетел прямо в ледяные фигуры, которые старательно делали для местных жителей.

Теперь вместо зимней сказки — горы ледяного крошева. А горе-гонщику придется объясняться с полицией. Прав на вождение болида ему явно не видать.

Ранее в Стерлитамаке водитель скорой получил условный срок за смертельное ДТП с тепловозом.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети