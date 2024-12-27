В Янауле сотни учеников эвакуировали из школы

15:48, 27 дек 2024

В башкирском Янауле экстренные службы подняли по тревоге — неизвестный сообщил о подозрительном предмете в местной школе №4. Почти 700 человек пришлось срочно эвакуировать из здания, сообщили в администрации города порталу "Новости Янаула".

На месте уже отработали кинологи и взрывотехники — никакой опасности не нашли. Теперь силовики ищут автора звонка, который сорвал уроки сотням детей и десяткам учителей.

По последним данным, из школы вывели 650 учеников и 46 педагогов. Сейчас оперативники выясняют, кто и зачем решил устроить переполох в учебном заведении.

Ранее Лицей №5 в Уфе экстренно эвакуировали из-за подозрительного письма.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: газета «Янаульские зори»