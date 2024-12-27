В Янауле сотни учеников эвакуировали из школы
15:48, 27 дек 2024
В башкирском Янауле экстренные службы подняли по тревоге — неизвестный сообщил о подозрительном предмете в местной школе №4. Почти 700 человек пришлось срочно эвакуировать из здания, сообщили в администрации города порталу "Новости Янаула".
На месте уже отработали кинологи и взрывотехники — никакой опасности не нашли. Теперь силовики ищут автора звонка, который сорвал уроки сотням детей и десяткам учителей.
По последним данным, из школы вывели 650 учеников и 46 педагогов. Сейчас оперативники выясняют, кто и зачем решил устроить переполох в учебном заведении.
- Ранее Лицей №5 в Уфе экстренно эвакуировали из-за подозрительного письма.
Автор: Семен Подгорный
Фото: газета «Янаульские зори»
Читайте также
Образование в Башкирии
В Уфе родители встали на защиту своей школы после обвинения в унижении детей
Происшествия в Башкирии
Лицей №5 в Уфе экстренно эвакуировали из-за подозрительного письма
Происшествия в Башкирии
В Уфе из-за ЧП эвакуировали детей и персонал школы №35
Образование в Башкирии
В одной из школ под Уфой в туалете появились видеокамеры - ВИДЕО