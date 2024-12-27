В Иглинском районе Башкирии произошел пожар: погибла женщина, мужчина в больнице
22:27, 27 дек 2024
В деревне Тау Иглинского района Башкирии произошел пожар — огонь полностью уничтожил частное подворье. От жилого дома остались лишь обугленные брёвна, сообщили порталу "Подслушано в Иглино Иглинского района" в пресс-службе регионального МЧС.
Хозяин дома, 69-летний мужчина, получил серьёзные ожоги и отравление дымом. Его экстренно доставили в ожоговый центр Уфы. Его супруга погибла — тело обнаружили во время тушения пожара.
Огонь не пощадил ничего: сгорели баня, гараж с машиной и даже утеплённый зимовник для пчёл. Сейчас на пепелище работают следователи и дознаватель МЧС с экспертом испытательной пожарной лаборатории — им предстоит выяснить причины возгорания.
- Ранее на трассе в Стерлитамаке на полном ходу загорелся автомобиль.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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