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В Иглинском районе Башкирии произошел пожар: погибла женщина, мужчина в больнице

В Иглинском районе Башкирии произошел пожар: погибла женщина, мужчина в больнице

22:27, 27 дек 2024

В деревне Тау Иглинского района Башкирии произошел пожар — огонь полностью уничтожил частное подворье. От жилого дома остались лишь обугленные брёвна, сообщили порталу "Подслушано в Иглино Иглинского района" в пресс-службе регионального МЧС.

Хозяин дома, 69-летний мужчина, получил серьёзные ожоги и отравление дымом. Его экстренно доставили в ожоговый центр Уфы. Его супруга погибла — тело обнаружили во время тушения пожара.

Огонь не пощадил ничего: сгорели баня, гараж с машиной и даже утеплённый зимовник для пчёл. Сейчас на пепелище работают следователи и дознаватель МЧС с экспертом испытательной пожарной лаборатории — им предстоит выяснить причины возгорания.

В садовом товариществе в Иглинском районе Башкирии сгорел дом — погиб мужчина

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Иглинский район пожар
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