В Зилаирском районе Башкирии суд вынес приговор трактористу, насмерть задавившему 3-летнего ребенка

22:34, 27 дек 2024

В селе Юлдыбаево Зилаирского района Башкирии произошла страшная трагедия. Местный житель, изрядно выпив, решил прокатиться на своём МТЗ-80. На обочине дороги под колёса попал трёхлетний малыш, сообщает портал «Подслушано Зилаир».

Вместо того, чтобы помочь ребёнку, водитель дал по газам и скрылся. Мальчика доставили в больницу, но спасти не удалось — от полученных травм он скончался.

Зилаирский районный суд вынес приговор горе-трактористу — 6 лет в колонии-поселении. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Уфе осудили владельца подпольного автосервиса за гибель двух работников.

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Автор: Семен Подгорный