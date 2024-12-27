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В Зилаирском районе Башкирии суд вынес приговор трактористу, насмерть задавившему 3-летнего ребенка

В Зилаирском районе Башкирии суд вынес приговор трактористу, насмерть задавившему 3-летнего ребенка

22:34, 27 дек 2024

В селе Юлдыбаево Зилаирского района Башкирии произошла страшная трагедия. Местный житель, изрядно выпив, решил прокатиться на своём МТЗ-80. На обочине дороги под колёса попал трёхлетний малыш, сообщает портал «Подслушано Зилаир».

Вместо того, чтобы помочь ребёнку, водитель дал по газам и скрылся. Мальчика доставили в больницу, но спасти не удалось — от полученных травм он скончался.

Зилаирский районный суд вынес приговор горе-трактористу — 6 лет в колонии-поселении. Решение пока не вступило в законную силу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Зилаирский район ДТП суд
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