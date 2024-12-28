В Уфе 11-летняя девочка попала под колеса Geely на пешеходном переходе

11:40, 28 дек 2024

В Уфе очередное ДТП с участием ребёнка — прямо на пешеходном переходе Geely сбил 11-летнюю девочку. Всё случилось средь бела дня 27 декабря на улице 50 лет СССР, сообщили порталу "БашДТП Уфа" в столичной Госавтоинспекции.

Школьница переходила дорогу по нерегулируемой «зебре» возле дома №43, когда на неё наехал автомобиль. К счастью, обошлось без серьёзных травм — после осмотра в больнице девочку отправили домой.

Полицейские уже начали разбираться в ситуации. Инспекторы в очередной раз напомнили водителям прописные истины — притормаживать у пешеходных переходов и смотреть по сторонам перед поворотом. Пешеходам не стоит бросаться под колёса, даже если вы на переходе. Сначала убедитесь, что машина точно остановилась.

Ранее в Зилаирском районе Башкирии суд вынес приговор трактористу, насмерть задавившему 3-летнего ребенка.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по Уфе