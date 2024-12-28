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В Уфе сгорела учебная Lada Vesta

В Уфе сгорела учебная Lada Vesta

11:46, 28 дек 2024

В субботу, 28 декабря, под утро жители уфимской Черниковки наблюдали необычное зрелище — на улице Конституции загорелась Lada Vesta. Как выяснил портал "БашДТП Уфа", горящая легковушка принадлежала местной автошколе.

На место оперативно прибыли огнеборцы МЧС. Пламя удалось потушить, но транспортное средство серьёзно пострадало. Сейчас дознаватели разбираются, что стало причиной возгорания — техническая неисправность или чей-то злой умысел.

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В Уфе 11-летняя девочка попала под колеса Geely на пешеходном переходе

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфа пожар
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