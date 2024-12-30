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В Абзелиловском районе Башкирии погибли два человека съехав на автомобиле в ледяную реку

В Абзелиловском районе Башкирии погибли два человека съехав на автомобиле в ледяную реку

13:07, 30 дек 2024

Смертельное ДТП произошло в селе Халилово Абзелиловского района. На скользкой дороге водитель Citroen потерял контроль над машиной, в результате чего транспортное средство съехало в реку.

В региональном управлении МЧС сообщили порталу "Подслушано Аскарово Абзелиловский район" о гибели двух человек — водителя и одного из пассажиров. Третьему пассажиру повезло больше: его успели спасти. У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга и переохлаждение.

Первыми на месте происшествия оказались местные жители, которые бросились на помощь попавшим в беду людям. Вскоре к спасательной операции присоединились сотрудники МЧС. Выжившего пассажира передали в руки медиков.

  • Ранее мы писали о том, что Гострудинспекция проверяет ДТП со школьным автобусом в Балтачевском районе Башкирии.
В Абзелиловском районе Башкирии отменили карантин по бешенству

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Абзелиловский район аварии
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