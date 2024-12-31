Целый посёлок под Уфой погрузился во тьму: сгорела электроподстанция

15:10, 31 дек 2024

В садовом товариществе "Виктория" Демского района Уфы произошло ЧП — пожар на трансформаторной подстанции оставил без света 30 домов. В обесточенных домах находятся 68 жителей, среди которых 18 детей и двое людей с ограниченными возможностями здоровья.

Специалисты "ЭСКБ" и Управления гражданской защиты уже доставили на место генератор. Открыт пункт временного размещения для тех, кто не может оставаться в холодных домах. Спасатели и сотрудники УГЗ обошли все дома.

Ситуация осложняется тем, что у жителей СНТ нет официального договора на обслуживание электросетей — всё хозяйство содержится на деньги самих дачников. Сейчас необходимой суммы на ремонт у них нет. Вопрос восстановления электроснабжения рассмотрели на экстренном совещании в администрации района.

Ранее авария на водопроводе оставила без воды 17 сел в Аургазинском районе Башкирии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ