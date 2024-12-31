В Октябрьском неизвестный поджег коридор многоэтажки, есть пострадавшие

15:31, 31 дек 2024

Экстренный вызов поступил спасателям в 4 утра — загорелся общий коридор на третьем этаже многоэтажки в Октябрьском, 31 декабря. Огонь охватил 7 квадратов общего пространства.

Прибывшие на место пожарные обнаружили в дыму 49-летнюю женщину — её срочно эвакуировали и передали медикам, сообщили порталу "Новости Октябрьский Башкортостан" в ГУ МЧС РФ. Сейчас пострадавшая находится в реанимации, она надышалась токсичным дымом.

Из горящего здания спасатели вывели ещё пятерых — троих взрослых и двух детей. 30 жильцов успели покинуть опасную зону самостоятельно.

По данным МЧС, возгорание — дело рук поджигателя. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства ЧП.

Ранее в Уфе сгорела учебная Lada Vesta.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ