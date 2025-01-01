В Уфе из-за петарды едва не ослепла школьница

11:58, 01 янв 2025

Новогодний фейерверк для 11-летней уфимки закончился в больнице. Взрыв пиротехники мог оставить девочку без глаза — её экстренно доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Врачи сразу поняли — случай серьёзный. После осмотра пострадавшую перевели в НИИ глазных болезней для специализированного лечения.

Но это не единственное ЧП в первые часы 2025-го. В травмпункты привезли ещё четверых детей: один сломал лодыжку, двое получили ушибы на тюбинговой трассе, а четвёртый — травмировался при падении с лестницы, сообщили порталу «Новости Башкортостана» в республиканском Минздраве.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ