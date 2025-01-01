В Благоварском районе Башкирии накануне нового года в пожаре погиб мужчина
15:51, 01 янв 2025
Трагедией закончилась новогодняя ночь для жителя деревни Зур-Буляк в Благоварском районе Башкирии. За час до боя курантов в его деревянном доме вспыхнул пожар, сообщили порталу «Подслушано Языково» в региональном МЧС.
Спасатели прибыли на вызов, когда пламя уже охватило строение. После ликвидации огня на кухне нашли бездыханное тело 60-летнего хозяина дома.
Сейчас эксперты МЧС работают на месте ЧП — устанавливают, что привело к трагедии.
- Ранее в Октябрьском неизвестный поджег коридор многоэтажки, есть пострадавшие.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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