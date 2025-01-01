В Благоварском районе Башкирии накануне нового года в пожаре погиб мужчина

15:51, 01 янв 2025

Трагедией закончилась новогодняя ночь для жителя деревни Зур-Буляк в Благоварском районе Башкирии. За час до боя курантов в его деревянном доме вспыхнул пожар, сообщили порталу «Подслушано Языково» в региональном МЧС.

Спасатели прибыли на вызов, когда пламя уже охватило строение. После ликвидации огня на кухне нашли бездыханное тело 60-летнего хозяина дома.

Сейчас эксперты МЧС работают на месте ЧП — устанавливают, что привело к трагедии.

Ранее в Октябрьском неизвестный поджег коридор многоэтажки, есть пострадавшие.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ