В Дуванском районе Башкирии от пожара в котельной скончался 50-летний рабочий

16:55, 01 янв 2025

Сегодня в деревне Рухтино в Дуванском районе Башкирии загорелась котельная местного сельхозпредприятия. На момент ЧП внутри находились двое рабочих, сообщили порталу «Подслушано Месягутово в контакте» в МЧС по РБ.

Пламя охватило здание на улице Кирова моментально. Огнеборцы прибыли на место за считанные минуты, но двое работников уже получили серьёзные ожоги.

Пострадавших экстренно доставили в больницу. Врачи несколько часов боролись за жизнь 50-летнего мужчины, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Его 61-летний коллега сейчас в реанимации, его состояние тяжёлое.

Что именно произошло в котельной сейчас выясняют следователи и дознаватели МЧС. На месте работает оперативная группа.

Ранее в Благоварском районе Башкирии накануне нового года в пожаре погиб мужчина.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ