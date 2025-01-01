В Дуванском районе Башкирии от пожара в котельной скончался 50-летний рабочий
16:55, 01 янв 2025
Сегодня в деревне Рухтино в Дуванском районе Башкирии загорелась котельная местного сельхозпредприятия. На момент ЧП внутри находились двое рабочих, сообщили порталу «Подслушано Месягутово в контакте» в МЧС по РБ.
Пламя охватило здание на улице Кирова моментально. Огнеборцы прибыли на место за считанные минуты, но двое работников уже получили серьёзные ожоги.
Пострадавших экстренно доставили в больницу. Врачи несколько часов боролись за жизнь 50-летнего мужчины, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Его 61-летний коллега сейчас в реанимации, его состояние тяжёлое.
Что именно произошло в котельной сейчас выясняют следователи и дознаватели МЧС. На месте работает оперативная группа.
- Ранее в Благоварском районе Башкирии накануне нового года в пожаре погиб мужчина.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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