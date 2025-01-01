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В Учалах два вагона с рудой сошли с рельсов

В Учалах два вагона с рудой сошли с рельсов

17:54, 01 янв 2025

Происшествие на железнодорожных путях зафиксировали в башкирском городе Учалы. По данным регионального управления МЧС России, два вагона грузового состава оказались вне колеи.

В момент инцидента железнодорожный состав, перевозивший руду, включал в себя 17 вагонов. При сходе вагонов никто не пострадал, движение транспорта не было парализовано, сообщает портал "Подслушано Учалы".

На месте происшествия оперативно развернулись восстановительные работы. Специалисты приступили к расцеплению вагонов для последующей транспортировки груза к конечному пункту назначения с помощью маневрового состава предприятия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Учалы Учалинский район аварии
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