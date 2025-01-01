В Нуримановском районе Башкирии мужчина на снегоходе врезался в дерево
21:27, 01 янв 2025
41-летний житель Уфы решил с ветерком прокатиться по лесу на снегоходе во время новогодних празднеств в селе Павловка Нуримановского района Башкирии. Экстремальная поездка закончилась несчастным случаем — мужчина не справился с управлением и врезался в дерево.
На помощь пострадавшему выдвинулись спасатели Госкомитета РБ по ЧС, сообщает портал «Подслушано Красная Горка». Они оказали первую помощь и доставили незадачливого гонщика на том же снегоходе до места, где его уже ждала карета скорой помощи.
- Ранее мы писали о том, что в Уфе из-за петарды едва не ослепла школьница.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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