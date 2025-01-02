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В Стерлитамаке школьники погибли в закрытом гараже

В Стерлитамаке школьники погибли в закрытом гараже

12:17, 02 янв 2025

В Стерлитамаке спасатели обнаружили тела двух несовершеннолетних детей в гаражном помещении, сообщает портал "Новости Стерлитамака".

По информации регионального управления МЧС, погибшие находились внутри салона транспортного средства. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Детали происшествия уточняются.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район
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