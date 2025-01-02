В Стерлитамаке школьники погибли в закрытом гараже
12:17, 02 янв 2025
В Стерлитамаке спасатели обнаружили тела двух несовершеннолетних детей в гаражном помещении, сообщает портал "Новости Стерлитамака".
По информации регионального управления МЧС, погибшие находились внутри салона транспортного средства. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Детали происшествия уточняются.
- Ранее в Нуримановском районе Башкирии мужчина на снегоходе врезался в дерево.
Автор: Семен Подгорный
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