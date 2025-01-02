В Стерлитамаке школьники погибли в закрытом гараже

12:17, 02 янв 2025

В Стерлитамаке спасатели обнаружили тела двух несовершеннолетних детей в гаражном помещении, сообщает портал "Новости Стерлитамака".

По информации регионального управления МЧС, погибшие находились внутри салона транспортного средства. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Детали происшествия уточняются.

Ранее в Нуримановском районе Башкирии мужчина на снегоходе врезался в дерево.

Читайте также: В Стерлитамаке водитель скорой получил условный срок за смертельное ДТП с тепловозом

Автор: Семен Подгорный