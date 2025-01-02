В Караидельском районе Башкирии из заснеженной деревни эвакуировали пенсионерку
12:45, 02 янв 2025
Экстренный вызов поступил спасателям из деревни Чемаево в Караидельском районе — там оказалась заблокирована 86-летняя бабушка. Пожилая женщина гостила у сына, когда её здоровье резко ухудшилось. Но добраться до больницы самостоятельно было невозможно — деревню завалило снегом, сообщили порталу "Подслушано Караидель вконтакте" в Госкомитете РБ по ЧС.
На помощь отправили судно на воздушной подушке "Славир". Спасатели прорвались через снежные заносы и забрали пенсионерку. Сначала её доставили до ближайшего спасотряда, а оттуда на такси она уже отправилась в Уфу на обследование.
- Ранее в Нуримановском районе Башкирии мужчина на снегоходе врезался в дерево.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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