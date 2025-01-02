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В Сибае водитель Рено Дастер протаранил дом

В Сибае водитель Рено Дастер протаранил дом

19:34, 02 янв 2025

Первый день года — и сразу жёсткое ДТП в башкирском Сибае. Renault Duster устроил погром во дворе частного дома, снеся по пути дерево. За рулём — водитель, который чудом остался цел.

А вот четверым пассажирам повезло меньше. Две парочки, находившиеся в салоне, получили травмы. Парней успели увезти в больницу до приезда спасателей, сообщили порталу "Новости Сибая" в Госкомитете РБ по ЧС.

Девушкам досталось больше — их зажало в искорёженной машине. Спасатели доставали их по всем правилам: разблокировали двери и передали медикам.

Причина всего этого веселья — потеря управления. Машина вылетела с дороги на тротуар, а дальше понеслось...

Врачи извлекли абрикос из кишечника пациента в Сибае

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Сибай аварии ДТП
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