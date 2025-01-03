В Белорецке школьник влетел в столб скатившись с горы на тюбинге
12:07, 03 янв 2025
Катание на тюбинге закончилось больницей для 7-летнего мальчика из Уфимского района. Вечером 1 января школьник решил прокатиться с запрещённого склона на стадионе «Металлург» в Белорецке.
Финишировать решил эффектно — врезался прямо в столб. С сотрясением мозга его увезли в травмотделение местной больницы, сообщает портал "Подслушано Белорецк".
Как выяснилось, юноша приехал в город на праздники с родителями. Видимо, не заметил (или решил проигнорировать) таблички с запретом кататься на тюбингах в этом месте. В администрации района напомнили — такие зимние забавы на территории стадиона опасны для всех: и для самих катающихся, и для прохожих, и для спортсменов.
- Ранее в Нуримановском районе Башкирии мужчина на снегоходе врезался в дерево.
Читайте также:В Белорецке подросток пострадал от сварочного аппарата
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Мишкинском районе Башкирии водитель на высокой скорости разнес ледовый городок
Происшествия в Башкирии
В Нуримановском районе Башкирии мужчина на снегоходе врезался в дерево
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке студент угнал машину и разбил её об столб
Общество в Башкирии
Жителям Башкирии напомнили, сколько будем отдыхать на новый год 2024