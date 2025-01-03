35 тонн сена сгорело в хозяйстве Чекмагушевского района Башкирии
15:24, 03 янв 2025
В селе Тайняшево Чекмагушевского района Башкирии произошло серьезное ЧП — огонь уничтожил крупную партию заготовленного сена. Пламя охватило металлический ангар, где хранилось 35 тонн кормов, сообщили порталу «Подслушано Чекмагуш» в республиканском МЧС.
На тушение пожара оперативно выдвинулись пожарные расчеты и местные добровольцы. В борьбе с огнем участвовали 8 спасателей, задействовали 5 единиц спецтехники. Благодаря слаженным действиям удалось не допустить распространения пламени на соседние постройки.
К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас дознаватели МЧС выясняют, что привело к уничтожению ценного фермерского имущества.
- Ранее в Дуванском районе Башкирии от пожара в котельной скончался 50-летний рабочий.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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