35 тонн сена сгорело в хозяйстве Чекмагушевского района Башкирии

15:24, 03 янв 2025

В селе Тайняшево Чекмагушевского района Башкирии произошло серьезное ЧП — огонь уничтожил крупную партию заготовленного сена. Пламя охватило металлический ангар, где хранилось 35 тонн кормов, сообщили порталу «Подслушано Чекмагуш» в республиканском МЧС.

На тушение пожара оперативно выдвинулись пожарные расчеты и местные добровольцы. В борьбе с огнем участвовали 8 спасателей, задействовали 5 единиц спецтехники. Благодаря слаженным действиям удалось не допустить распространения пламени на соседние постройки.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас дознаватели МЧС выясняют, что привело к уничтожению ценного фермерского имущества.

Ранее в Дуванском районе Башкирии от пожара в котельной скончался 50-летний рабочий.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ