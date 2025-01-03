Жительница Дюртюлинского района Башкирии устроила экстремальную уборку снега на крыше
18:41, 03 янв 2025
Очередная попытка сразиться со снежной стихией едва не закончилась несчастным случаем в селе Ангасяк Дюртюлинского района Башкирии. Местная жительница решила в одиночку очистить кровлю своего дома, но что-то пошло не так, сообщили порталу "Подслушано Дюртюли в контакте" в Госкомитете РБ по ЧС.
Забравшись наверх с лопатой наперевес, женщина неожиданно поскользнулась. Страх сковал движения, и домовладелица спуститься самостоятельно уже не решилась.
На помощь пленнице высоты прибыли спасатели регионального МЧС. Специалисты быстро организовали спасательную операцию: с помощью лестницы сняли перепуганную хозяйку с крыши.
- Ранее 35 тонн сена сгорело в хозяйстве Чекмагушевского района Башкирии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГК РБ по ЧС
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