Жительница Дюртюлинского района Башкирии устроила экстремальную уборку снега на крыше

18:41, 03 янв 2025

Очередная попытка сразиться со снежной стихией едва не закончилась несчастным случаем в селе Ангасяк Дюртюлинского района Башкирии. Местная жительница решила в одиночку очистить кровлю своего дома, но что-то пошло не так, сообщили порталу "Подслушано Дюртюли в контакте" в Госкомитете РБ по ЧС.

Забравшись наверх с лопатой наперевес, женщина неожиданно поскользнулась. Страх сковал движения, и домовладелица спуститься самостоятельно уже не решилась.

На помощь пленнице высоты прибыли спасатели регионального МЧС. Специалисты быстро организовали спасательную операцию: с помощью лестницы сняли перепуганную хозяйку с крыши.

Ранее 35 тонн сена сгорело в хозяйстве Чекмагушевского района Башкирии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГК РБ по ЧС