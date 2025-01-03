Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Жительница Дюртюлинского района Башкирии устроила экстремальную уборку снега на крыше

Жительница Дюртюлинского района Башкирии устроила экстремальную уборку снега на крыше

18:41, 03 янв 2025

Очередная попытка сразиться со снежной стихией едва не закончилась несчастным случаем в селе Ангасяк Дюртюлинского района Башкирии. Местная жительница решила в одиночку очистить кровлю своего дома, но что-то пошло не так, сообщили порталу "Подслушано Дюртюли в контакте" в Госкомитете РБ по ЧС.

Забравшись наверх с лопатой наперевес, женщина неожиданно поскользнулась. Страх сковал движения, и домовладелица спуститься самостоятельно уже не решилась.

На помощь пленнице высоты прибыли спасатели регионального МЧС. Специалисты быстро организовали спасательную операцию: с помощью лестницы сняли перепуганную хозяйку с крыши.

  • Ранее 35 тонн сена сгорело в хозяйстве Чекмагушевского района Башкирии.
ДПС Башкирии задержала в Дюртюлинском районе водителя грузовика, подделавшего категории в правах

Читайте также:

ДПС Башкирии задержала в Дюртюлинском районе водителя грузовика, подделавшего категории в правах
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГК РБ по ЧС
Теги: Дюртюлинский район
Читайте также

В Башкирии автомобиль опрокинулся в кювет после столкновения с легковушкой
Происшествия в Башкирии
В Башкирии автомобиль опрокинулся в кювет после столкновения с легковушкой
В Башкирии супружеская пара едва не сгорела заживо в погребе
Происшествия в Башкирии
В Башкирии супружеская пара едва не сгорела заживо в погребе
В Башкирии пожилая женщина пытаясь потушить загоревшуюся траву получила ожоги 85% тела
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пожилая женщина пытаясь потушить загоревшуюся траву получила ожоги 85% тела
В Нуримановском районе Башкирии мужчина на снегоходе врезался в дерево
Происшествия в Башкирии
В Нуримановском районе Башкирии мужчина на снегоходе врезался в дерево


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok