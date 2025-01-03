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Житель Нуримановского района Башкирии пытался ночью переплыть реку

Житель Нуримановского района Башкирии пытался ночью переплыть реку

18:50, 03 янв 2025

В деревне Верхнекировский Нуримановского района Башкирии местный житель устроил ночной заплыв через реку Уфа. Горе-пловца без одежды обнаружили спасатели на берегу — он успел самостоятельно выбраться из воды, сообщает портал «Подслушано в Нуримановском районе».

Любителя ночных водных процедур нашли сотрудники Госкомитета РБ по ЧС после сигнала о тонущем человеке. Экстремал признался, что решил форсировать реку вплавь, но не рассчитал силы.

Окоченевшего пловца передали медикам после оказания первой помощи. Причины и обстоятельства необычного заплыва выясняются.

  • Ранее жительница Дюртюлинского района Башкирии устроила экстремальную уборку снега на крыше.
В Нуримановском районе Башкирии мужчина на снегоходе врезался в дерево

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: Нуримановский район
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