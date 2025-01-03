Житель Нуримановского района Башкирии пытался ночью переплыть реку
18:50, 03 янв 2025
В деревне Верхнекировский Нуримановского района Башкирии местный житель устроил ночной заплыв через реку Уфа. Горе-пловца без одежды обнаружили спасатели на берегу — он успел самостоятельно выбраться из воды, сообщает портал «Подслушано в Нуримановском районе».
Любителя ночных водных процедур нашли сотрудники Госкомитета РБ по ЧС после сигнала о тонущем человеке. Экстремал признался, что решил форсировать реку вплавь, но не рассчитал силы.
Окоченевшего пловца передали медикам после оказания первой помощи. Причины и обстоятельства необычного заплыва выясняются.
- Ранее жительница Дюртюлинского района Башкирии устроила экстремальную уборку снега на крыше.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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