Житель Нуримановского района Башкирии пытался ночью переплыть реку

18:50, 03 янв 2025

В деревне Верхнекировский Нуримановского района Башкирии местный житель устроил ночной заплыв через реку Уфа. Горе-пловца без одежды обнаружили спасатели на берегу — он успел самостоятельно выбраться из воды, сообщает портал «Подслушано в Нуримановском районе».

Любителя ночных водных процедур нашли сотрудники Госкомитета РБ по ЧС после сигнала о тонущем человеке. Экстремал признался, что решил форсировать реку вплавь, но не рассчитал силы.

Окоченевшего пловца передали медикам после оказания первой помощи. Причины и обстоятельства необычного заплыва выясняются.

Ранее жительница Дюртюлинского района Башкирии устроила экстремальную уборку снега на крыше.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС