В Уфе разыскивают 33-летнюю Анастасию Трифонову, пропавшую 1 января

18:59, 03 янв 2025

В Башкирии разыскивают 33-летнюю Анастасию Трифонову, которая пропала при загадочных обстоятельствах в первый день 2025 года. Женщина покинула свой дом 1 января, после чего связь с ней пропала, сообщает портал "Новости Башкортостана на сегодня".

Родственники забили тревогу спустя сутки, 2 января. Они тут же обратились в правоохранительные органы и к волонтёрам поискового отряда "Лиза Алерт".

В последний раз женщину видели в чёрной болоньевой куртке с капюшоном, зелёных спортивных штанах и чёрных меховых уггах. Приметы пропавшей: рост - 175 см, худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза.

Поисковики просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Анастасии, сообщить по телефонам экстренных служб: 112 или горячей линии "Лиза Алерт": 8-800-700-54-52.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети