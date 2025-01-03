За первые дни новогодних праздников в Башкирии травмы на горках получили 12 детей

23:16, 03 янв 2025

Первые дни 2025-го в Башкирии начались с неприятной статистики. За четыре дня каникул — с 28 декабря по 1 января — в республике травмировались 12 детей при катании с горок, сообщили порталу "Последние новости Уфы и Башкортостана сегодня" в Госкомитете РБ по ЧС.

Самый тяжёлый случай произошёл в Белорецке 1 января — восьмилетний мальчик на тюбинге врезался в столб. Диагноз — сотрясение мозга.

В республиканском госкомитете по ЧС бьют тревогу и просят родителей следить за безопасностью детей на зимних развлечениях. Особенно это касается катания на "ватрушках" — самом травмоопасном зимнем аттракционе.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ