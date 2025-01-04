Самолет компании «Победа» столкнулся с аномалией над Уфой
13:01, 04 янв 2025
Экипаж лайнера компании «Победа», заходившего на посадку в уфимском аэропорту, столкнулся с необъяснимым явлением. Система предупреждения столкновений TCAS внезапно «сошла с ума», обнаружив больше десятка несуществующих воздушных судов, сообщает портал "Новости республики Башкортостан", ссылаясь на данные ТГ-канала "Авиаинцидент".
На высоте около километра пилоты доложили о странном поведении бортовых систем. TCAS начала фиксировать множественные фантомные цели: три прямо под самолётом, пять слева и ещё несколько, хаотично появляющихся в разных секторах.
При этом диспетчеры подтвердили — никаких других бортов в этом районе на любых эшелонах просто не было. Несмотря на загадочное происшествие, самолёт благополучно приземлился.
Автор: Семен Подгорный
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