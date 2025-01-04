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Привязала животных к внедорожнику: в Стерлитамаке проверяют опасную перевозку лошадей

Привязала животных к внедорожнику: в Стерлитамаке проверяют опасную перевозку лошадей

15:55, 04 янв 2025

В Стерлитамаке местные жители засняли, как табун лошадей несётся по дороге, привязанный к внедорожнику. ГИБДД уже начала проверку, а владелица животных считает, что всё в порядке, сообщает портал "Новости Стерлитамака на сегодняшний день".

Видео с необычным способом транспортировки коней попало в соцсети и вызвало бурю возмущения. На кадрах видно, как несколько лошадей бегут за автомобилем, явно выбиваясь из сил. Очевидцы утверждают — такие "забеги" в городе происходят регулярно, причём достаётся не только взрослым лошадям, но и пони.

Госавтоинспекция Стерлитамака оперативно отреагировала на резонансные кадры. Против водителя внедорожника начато административное расследование — ему придётся ответить за нарушение правил перевозки.

А вот хозяйка конного клуба, где содержится 20 лошадей, не видит в происходящем ничего страшного. В беседе с "Честным репортажем" она заявила, что это "самый безопасный способ" перевозки, а покупать специальный прицеп не планирует. По её словам, дистанция пробежки не превышает пяти километров.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: "Честный репортаж"
Теги: Стерлитамак
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