На трассе в Башкирии две легковушки разбились всмятку

18:10, 04 янв 2025

В Башкирии на трассе Ира — Мелеуз произошла серьезная авария. Две легковушки — Daewoo Nexia и «девятка» — не поделили дорогу и столкнулись лоб в лоб, сообщили порталу "Башдтп Уфа" в Госкомитете РБ по ЧС.

Прибывшие на место спасатели увидели, что в искореженном Daewoo зажало водителя. Пришлось применять спецтехнику, чтобы вытащить мужчину из металлического плена. Остальным участникам аварии повезло больше — их успели увезти на скорой до приезда спасателей.

Чудом никто не погиб. Всех пострадавших передали в руки медиков.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС