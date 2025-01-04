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Чишминский район Башкирии останется без новогоднего городка из-за действий вандалов

Чишминский район Башкирии останется без новогоднего городка из-за действий вандалов

19:28, 04 янв 2025

В Чишминском районе Башкирии местные власти приняли радикальное решение — в микрорайоне "Сахарный завод" больше не будут возводить новогодний городок. Причина банальна — из года в год вандалы разрушают праздничные конструкции, сообщает портал "Подслушано Чишмы".

Глава района Ришат Мансуров не стал скрывать эмоций. В своём заявлении он жёстко высказался о ситуации, подчеркнув, что терпеть вандализм больше не намерен. Новогодняя сказка для жителей "Сахарного завода" закончилась — в конце 2025 года ледового городка здесь больше не будет.

Местные жители разделились на два лагеря: одни поддержали жёсткое решение главы, другие предложили установить камеры видеонаблюдения для защиты праздничных декораций.

В Чишминском районе Башкирии построят агродеревню

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Чишминский район вандализм
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